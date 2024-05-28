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При ремонте улицы Байтика Баатыра выкорчевали ели вдоль дороги

При ремонте улицы Байтика Баатыра выкорчевали ели вдоль дороги. Об этом на своей странице в Facebook написала горожанка Алма Карымбек.

Она отметила, что всю ночь МП «Бишкекзеленстрой» целыми грузовиками вывозило порубленные хвойные с улицы Байтика Баатыра, где идет ремонт дороги.

«Как эти деревья помешали ремонту дороги?» — задает вопрос мэрии бишкекчанка.

Напомним, в этом году в несколько этапов реабилитируют улицу Байтика Баатыра/Абдрахманова (от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу). Сейчас на ремонт закрыт участок от Токомбаева до Ахунбаева.

Ранее в муниципалитете сообщали, что в столице будет проводиться реновация зеленого фонда.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/295179/
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