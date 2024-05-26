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Агент 024

Чудаки парковки. Нарушитель оставил свой автомобиль прямо на перекрестке

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В «Нижнем Джале», 89, машины оставляют на тротуаре.

На улице 7 Апреля организовали стоянку на пути у пешеходов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители продолжают заезжать на велодорожки.

«Ехал перед пешеходами по тротуару на улице Ахунбаева, а потом вот так остановился. Люди и велосипедисты толкались, а водитель сказал, что ему разрешили. Кто и как, не уточнил», — написал очевидец.

Читатель прислал фото с припаркованной возле зарядной станции для электромобилей машиной.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто просто оставил свой автомобиль на перекрестке улицы Буденного и проспекта Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Отметим, на днях запущен WhatsApp-номер, куда можно отправлять фото или видео нарушений ПДД — 0777102102.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294827/
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