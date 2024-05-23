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Агент 024

Пакистанец поблагодарил за помощь кыргызстанцев во время протеста в Бишкеке

Гражданин Пакистана по имени Даниш записал видеообращение на кыргызском языке и поблагодарил кыргызстанцев за помощь. Видео 24.kg прислал читатель. 

Иностранец напомнил, что недавно произошел инцидент между иностранцами и кыргызстанцами в Бишкеке. По словам Даниша, сейчас ситуация стабилизировалась.

«Хочу поблагодарить наше правительство, уважаемых преподавателей и местных жителей за оказанную нам помощь в это трудное время. Я надеюсь, если мы вернемся, эти события больше не повторятся», — отметил он.

  • Напомним, стихийный протест против иностранцев начался вечером 17 мая в Бишкеке и завершился только утром 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, они открыли проспект Чуй и разошлись.
  • За нападения на иностранных студентов и мигрантов, общежития и цеха, где они жили и работали, милиция задержала несколько человек. Им предъявляют обвинения по статье «Массовые протесты» УК КР.
  • По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Позже их отпустили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294809/
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