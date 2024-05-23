Пакистанец поблагодарил за помощь кыргызстанцев во время протеста в Бишкеке

Гражданин Пакистана по имени Даниш записал видеообращение на кыргызском языке и поблагодарил кыргызстанцев за помощь. Видео 24.kg прислал читатель.

Иностранец напомнил, что недавно произошел инцидент между иностранцами и кыргызстанцами в Бишкеке. По словам Даниша, сейчас ситуация стабилизировалась.

«Хочу поблагодарить наше правительство, уважаемых преподавателей и местных жителей за оказанную нам помощь в это трудное время. Я надеюсь, если мы вернемся, эти события больше не повторятся», — отметил он.