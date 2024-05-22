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Агент 024

Стройкомпания в Бишкеке закрыла забором переулок. Жители не довольны

На улице Поваринской стройкомпания закрыла забором переулок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хотя переулок и земля являются муниципальной собственностью, госорганы до сих пор не приняли никаких мер в отношении фирмы. Жители ближайших домов и улиц не могут проехать по переулку», — написал он.

По словам читателя, жители за два года несколько раз обращались в различные государственные органы, но никакого результата нет.

«Вообще, как так можно самовольно перекрывать улицу или переулок?» — недоумевает он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294747/
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