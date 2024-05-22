Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, закрывая проход людям

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В «Востоке-5» напротив школы № 66 машины оставляют на газонах и тротуарах.
Еще один «чудак» припарковался на улице Чокморова, закрыв проход для людей.
Бишкекчанка прислала видео с нарушителями правил парковки. Автомобили ставят так же на пути у пешеходов.
Владелец этого авто заехал на новенький тротуар.
На улице Садырбаева та же ситуация. «Сделал замечание водителю, тот проигнорировал», — написал очевидец.
Этот нарушитель стоял на улице Нургазиева. Чтобы пройти, люди вынуждены выходить на проезжую часть.
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