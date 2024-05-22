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Агент 024

В селе Ленинском столкнулись два грузовика. Один водитель застрял в кабине

В селе Ленинском столкнулись две грузовые машины. ДТП засняли очевидцы.

Сообщается, что на месте работают спасатели, которые пытаются вытащить водителя из кабины одного из грузовиков.

В пресс-службе ГУОБДД 24.kg сказали, что ДТП произошло примерно в 13.30 в селе Ленинском. Столкнулись «Хово» и «КамАЗ». Пострадали оба водителя. Их госпитализируют. Других пострадавших и погибших нет.

Собранные материалы передадут в ОВД Аламединского района.

15.06 — информация дополнена: добавлено видео, как вытаскивают водителя грузовика.

15.24 — получен комментарий от ГУОБДД о ДТП и пострадавших.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/294713/
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