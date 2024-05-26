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Пруд в пригороде Бишкека и Орто-Токой. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по пригородам Бишкека, заглянем на Иссык-Куль и в знаменитый Арсланбоб.

Начнем наше путешествие с пригородов Бишкека. Многие жители столицы любят отдыхать на берегах небольших прудов и озер. А заодно и рыбачить, и купаться там. Екатерина Галенко сделала фото в селе Гроздь во время одной из вылазок.

В продолжение — серия фотографий с еще одной вылазки на природу и на пригородный пруд. Фотографии сделала Надежда Хабичевская.

Заглянем в село Баш-Кара, находящееся в Чуйской области. Фотографию там сделала Виктория Зотова.

Виктории Зотовой
Фото Виктории Зотовой. Село Баш-Кара, Чуйская область
В Чуйской области красивый восход солнца увидела наш постоянный автор Асель Алиева.

Асель Алиевой
Фото Асель Алиевой. Восход солнца, Чуйская область

«Полноводен нынче бассейн Орто-Токойского водохранилища. В верховьях бассейна реликтовые деревья погружаются в воду», — написал о своих фотографиях, сделанных в середине мая Бакыт Шукуралиев.

Раз уж добрались до Иссык-Куля, полюбуемся закатом, который увидел и сфотографировал в селе Бостери Сергей Ханов.

В жару прекрасно укрыться в тени парков или садов. И знаменитый Арсланбоб, находящийся в Джалал-Абадской области, для этого подходит идеально. Да и полюбоваться там есть на что. Например, на водопад, видео которого снял Алмаз Таштемир уулу (@jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас развлечь и, может быть, заставить заглянуть в собственные фотоархивы. Наверняка многим есть что показать читателям 24.kg. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294487/
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