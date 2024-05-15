Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так оставили машину возле ЦОН на проспекте Жибек Жолу.
На тротуар заехал и владелец этого авто. Фото сделано в микрорайоне «Джал» на Южной магистрали.
На улице Чуйкова, 132в постоянно оставляют машины на проходе у людей.
«Паркуют прямо на тротуаре, людям приходится обходить автомобили», — написал очевидец.
Свои «чудаки» и в южной столице. «Каждый день паркуются жители домов. Одни и те же машины. Людям с колясками приходится выходить на проезжую часть, потому что по тротуару пройти нет возможности», — написал автор фото.
Очень часто заезжают на разметку пешеходного перехода.
Это фото сделано на улице Гоголя.
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