Чудаки парковки. На проспекте Чуй стоянку организовали прямо на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На тротуаре на проспекте Чуй, возле столовой, организовали стоянку. «Стало опасно ходить», — прокомментировала видео автор.
Этот автомобиль также припарковали с нарушением. По словам очевидца, просьбу убрать машину водитель проигнорировал.
Владелец этого авто также не отреагировал на просьбу уехать с тротуара.
«В микрорайоне «Тунгуч-2» раньше здесь была зеленая зона, а теперь такая картина сплошь и рядом», — написал читатель.
Парковка на тротуаре на улице Садырбаева — обычное явление.
В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Мичурина сложно пройти по тротуару.
Этот грузовой автомобиль стоял мало того, что на перекрестке, так еще и против движения транспорта.
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