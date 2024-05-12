Чудаки парковки. В Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в зеленой зоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так паркуются на тротуаре в «Востоке-5».
В том же микрорайоне оставляют машины на газонах.
А это нарушители на улице Лермонтова.
Возле Ботанического сада организовали стоянку в зеленой зоне.
На улице Байтика Баатыра на газон заехал бус.
А вот так паркуются возле Ошского рынка.
Возле Нацгоспиталя на улице Боконбаева таксисты закрывают пешеходные переходы.
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