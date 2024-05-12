Огненный закат и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивым закатом, заглянем на Иссык-Куль и прогуляемся по югу республики.

Сначала полюбуемся огненным закатом, который увидела и сфотографировала в Кара-Балте Асель Алиева.





Выдвигаемся в сторону Иссык-Куля и вместе с Ильей Шипулиным (t.me/progorushki) погружаемся в фантастический мир каньонов Конорчек.











Вот мы и добрались до Иссык-Куля. Бакыт Шукуралиев сделал фотографии в начале мая, когда в пригороде Балыкчи начали цвести сады.







А такое фото цветения на южном берегу Иссык-Куля, в Джети-Огузском районе, 16 апреля сделал Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Весна на Иссык-Куле

Отправимся на юг страны. В Кара-Суйском районе расположен живописный каньон Лаглан. Там побывал один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.















Завершим нашу экскурсию по Кыргызстану в ущелье Кожокайыр, расположенном в Баткенской области. Там побывал и сделал фотографии Таштемир уулу Алмаз (@jeep_travel_osh).





Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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