Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на газонах, тротуарах и остановках

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Вот так припарковались в районе перекрестка улиц Фатьянова и Горького.
Как всегда, машины оставили на остановке для общественного транспорта.
«А так у нас паркуются каждый день в рабочие дни на тротуаре между улицами Турусбекова и Уметалиева», — написал автор фото.
В районе пересечения улицы Куренкеева и бульвара Эркиндик авто оставили также на тротуаре.
«Хочется выразить благодарность городским властям за новый тротуар в микрорайоне «Джал». Только большая просьба — по всей длине сделать ограждения от водителей, не уважающих пешеходов», — написал очевидец.
В том же микрорайоне автомобиль поставили на газоне.
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