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Агент 024

Нет техники безопасности. Бишкекчане жалуются на компанию «Аалам строй»

Бишкекчанин жалуется на объект строительной компании «Аалам строй». Об этом он сообщил 24.kg.

По словам горожанина, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова вырыт котлован, но огородили его недобросовестно. Кроме того, строительная компания «Аалам строй» не представила разрешительных документов на строительство.

«Я собственник участка по соседству. Они не согласовали строительство с соседями. Котлован огорожен, но там есть дыры, куда могут упасть дети», — рассказал мужчина.

Кроме того, по его утверждению, представители строительной компании якобы не имеют разрешительных документов на возведение и проведение каких-либо работ на этом участке.

«Они начали незаконное строительство», — считает бишкекчанин.

  • Представители строительной компании «Аалам строй» могут связаться с редакцией 24.kg, чтобы высказать свою версию инцидента.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/292245/
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