Нет техники безопасности. Бишкекчане жалуются на компанию «Аалам строй»

Бишкекчанин жалуется на объект строительной компании «Аалам строй». Об этом он сообщил 24.kg.

По словам горожанина, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова вырыт котлован, но огородили его недобросовестно. Кроме того, строительная компания «Аалам строй» не представила разрешительных документов на строительство.

«Я собственник участка по соседству. Они не согласовали строительство с соседями. Котлован огорожен, но там есть дыры, куда могут упасть дети», — рассказал мужчина.

Кроме того, по его утверждению, представители строительной компании якобы не имеют разрешительных документов на возведение и проведение каких-либо работ на этом участке.

«Они начали незаконное строительство», — считает бишкекчанин.

Представители строительной компании «Аалам строй» могут связаться с редакцией 24.kg, чтобы высказать свою версию инцидента.

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