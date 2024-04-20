Вырубка деревьев в скверике на улице Профессора Зимы проводилась законно. В мэрии прокомментировали сообщение читателя о срубленных зеленых насаждениях.

На место выехали сотрудники муниципальной инспекции, в ходе которой установлено, что вырубка осуществлялась представителями МП «Бишкекзеленстрой». При этом у предприятия есть все необходимые документы, выданные Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора.

«В сквере было крупное дерево, которое находилось в аварийном состоянии, и накануне оно упало естественным образом. Распиленные ветки взяты жителями для собственного использования», — сообщили в муниципалитете.

Планируется, что в сквере будет построена детская площадка, которая станет дополнительным пространством для развлечений и активного отдыха для местных жителей.

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