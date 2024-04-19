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Агент 024

Паровозик на бульваре в Бишкеке. Владельца оштрафовали на 10 тысяч сомов

Владельца аттракциона, появившегося на бульваре Эркиндик, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

«В отношении хозяина паровозика составлен протокол согласно кодексу КР «О правонарушениях» по статье 434 часть 2 на 10 тысяч сомов. Проведена разъяснительная работа о дальнейшем недопущении аналогичного нарушения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее читатель пожаловался и просил проверить новый аттракцион на бульваре Эркиндик.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Паровозик на бульваре в Бишкеке

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/291998/
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