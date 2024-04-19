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Стихийную свалку швейных отходов организовали в микрорайоне «Тунгуч» в Бишкеке

В микрорайоне «Тунгуч» неизвестные выкидывают отходы от швейного производства прямо в оросительный канал. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это повторяется несколько лет. Гулять вдоль канала — одно разочарование. Еще пять лет назад канал был чистым, там водилась всякая живность, а теперь там горы мусора. Просим компетентные органы изучить улики, найти виновников и наказать по всей строгости закона крупными штрафами, и заставить убрать за собой», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/291987/
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