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Каньон Лаглан и дорога на базу «Чункурчак». Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прокатимся по пригороду Бишкека, заглянем на Иссык-Куль и юг республики.

Конечно, апрель у нас еще дождлив и не совсем способствует активным выездам на природу, но народ все равно успевает туда вырваться. Как Екатерина Галенко, которая отправилась на горнолыжную базу «Чункурчак» и по дороге сделала несколько фотографий.

Вернемся немного в прошлое — в декабрь 2023 года. Именно тогда в местности Кашка-Суу побывал Сергей Терентьев.

Сергея Терентьева
Фото Сергея Терентьева. Кашка-Суу, декабрь 2023 года

Интересные фотографии сделал один из наших постоянных авторов Бакыт Шукуралиев. На Орто-Токойском водохранилище в марте 2024-го он увидел, как встречаются вода и лед.

Остаемся на Иссык-Куле, но возвращаемся с помощью Матвея Рыскаля в прошлогодний август. И вам уже хочется понежиться на Иссык-Куле в отпуске?

Отправляемся на юг Кыргызстана — в Кара-Суйский район. Там расположен каньон Лаглан, где побывал еще один из постоянных авторов нашей рубрики Мамасалы Ташматов.

Пока остаемся в Кара-Суйском районе, но переберемся в другое ущелье — Кызыл-Суу. Там побывал Таштемир Алмаз уулу.

Таштемира Алмаз уулу
Фото Таштемира Алмаз уулу. Ущелье Кызыл-Суу, Кара-Суйский район

В завершение путешествия полюбуемся закатом в Баткене, как это сделала Гульсана Сатыева.

Гульсаны Сатыевой
Фото Гульсаны Сатыевой. Закат в Баткене

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, вы можете заглянуть в свои фотоархивы и стать одним из авторов рубрики «Мгновения жизни». Это сделать просто.

Читайте по теме
Папанское водохранилище и закаты в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/291828/
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