Чудаки парковки. Машину оставили прямо на выезде из Национального госпиталя

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые автолюбители заезжают на газоны.
Постоянно стоят машины на тротуаре на улице Ибраимова, выше улицы Огонбаева.
«Вот эта машина загородила выезд в Национальном госпитале. Целый час не могли вывезти тяжелого больного, так как проезд был закрыт. Водитель даже не оставил номер своего телефона», — написал очевидец.
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