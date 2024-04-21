Чудаки парковки. Машину оставили прямо на выезде из Национального госпиталя

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые автолюбители заезжают на газоны.

Другие нарушители перекрывают тротуары.

Постоянно стоят машины на тротуаре на улице Ибраимова, выше улицы Огонбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки в Бишкеке

«Вот эта машина загородила выезд в Национальном госпитале. Целый час не могли вывезти тяжелого больного, так как проезд был закрыт. Водитель даже не оставил номер своего телефона», — написал очевидец.

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