Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить от машин все тротуары

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так, закрыв полосу, оставили машину на перекрестке улицы Токтогула и бульвара Эркиндик.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки в Бишкеке

«На бульваре Эркиндик, от улицы Куренкеева до проспекта Жибек Жолу, бардак. По всей дороге припаркованы машины. УПСМ примите меры!» — написал автор видео.

В стоянку превращается и перекресток улиц Садыбакасова и Жайыла Баатыра в жилмассиве «Арча-Бешик».

Бишкекчане просят отгородить от машин все тротуары.

На улице 7 Апреля часто игнорируют этот дорожный знак.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки в Бишкеке

«Хотелось бы, чтобы нарушителей штрафовали. Может, тогда поймут, где нельзя парковаться», — написал читатель.

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