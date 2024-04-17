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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчане просят отгородить от машин все тротуары

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так, закрыв полосу, оставили машину на перекрестке улицы Токтогула и бульвара Эркиндик.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки в Бишкеке

«На бульваре Эркиндик, от улицы Куренкеева до проспекта Жибек Жолу, бардак. По всей дороге припаркованы машины. УПСМ примите меры!» — написал автор видео.

В стоянку превращается и перекресток улиц Садыбакасова и Жайыла Баатыра в жилмассиве «Арча-Бешик».

Бишкекчане просят отгородить от машин все тротуары.

На улице 7 Апреля часто игнорируют этот дорожный знак.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки в Бишкеке

«Хотелось бы, чтобы нарушителей штрафовали. Может, тогда поймут, где нельзя парковаться», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/291784/
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