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Агент 024

Чья машина? В Бишкеке просят убрать еще одну брошенную машину

На улице Исанова, 24 больше полугода стоит брошенная машина. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Прошу столичные службы и ОБДД Бишкека обратить внимание на автомашину, которая больше полугода стоит на обочине и создает помехи для движения транспорта. Улицы не должны превращаться в бесплатную стоянку для таких автомобилей», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Брошенное авто

Ранее бишкекчане прислали фото с брошенными владельцами авто.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/291645/
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