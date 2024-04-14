Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водители продолжают заезжать на тротуары.
На улице Абдрахманова, как всегда, машины стоят на велодорожке.
По тротуару ездят на проспекте Чингиза Айтматова, в районе улицы Ажибека Баатыра. Если на стоянке нет места, авто оставляют прямо на пути у пешеходов.
На тротуаре в селе Кок-Жар организовали стоянку.
На пересечении улиц Лермонтова и Чапаева стоял «Лексус», перекрыв проход людям.
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