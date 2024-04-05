Пенсионерам присоединенных к Бишкеку сел не дают льготные проездные карты «Тулпар». Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что в акимиате Ленинского района ему отказали в получении пенсионной карты.

«Орокский айыл окмоту присоединили к Бишкеку, о чем неоднократно писали в СМИ. Но вот не уточнили, присоединили с жителями этих территорий или без? У нас ходит городской транспорт, но мы, в отличии от «столичных» пенсионеров, должны платить по 20 сомов за проезд. Может, вспомнят о нас когда-нибудь?» — написал он.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

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