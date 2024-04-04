Пробки в Бишкеке. На улице Шакирова просят установить запрещающий парковку знак

Улицу Шакирова от Ташкумырской до Ахунбаева превратили в парковку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Несколько лет назад ее отремонтировали, и одну полосу движения стали использовать как парковку. Каждое утро и каждый вечер здесь невозможно проехать. Сплошные заторы. Движение активное. Несколько раз обращались в ГУОБДД с просьбой установить на этом участке знаки, запрещающие парковку. Безрезультатно», — написал он.

«Зачем надо было тратить деньги из городского бюджета на расширение и ремонт дороги, если по факту водители не могут пользоваться ей полноценно и заторов стало еще больше», — спрашивает житель.

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