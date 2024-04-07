Чудаки парковки. На газонах вместо травы грязь и пыль из-за стоящих на них авто

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле школы на улице Фатьянова между Кулакова и Горького машину оставили на газоне.

Эту машину также оставили там, где должна быть зеленая зона.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова из-за машин зеленая зона выглядит вот так.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители игнорируют дорожные знаки, нарушая ПДД.

Эту машину оставили на тротуаре, закрыв проход для людей.

На велодорожке на улице Байтика Баатыра такая ситуация ежедневно.

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