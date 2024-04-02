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Агент 024

В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека просят вернуть на прежнее место мусорные баки

На Южной магистрали, в районе пересечения с улицей Чортекова, просят вернуть на прежнее место мусорные контейнеры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, баки убрали, однако люди носят на это место мусор, как привыкли.

Еще баки просят установить на проспекте Жибек Жолу, от улицы Лермонтова до улицы Курманджан Датки. «Каждый день такие кучи мусора на разных участках. Ну можно же установить контейнеры! Ужасный вид каждое утро», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мусор в Бишкеке

Кроме того, житель просит убрать свалку в районе перекрестка бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мусор в Бишкеке

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/290537/
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