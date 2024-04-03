Чудаки парковки. Водители не видят разметку велодорожки на улице Токтогула

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На улице Лермонтова, 2а, на тротуаре и на газоне, хотя висят таблички, запрещающие парковку, стоят машины. Соответствующие органы, примите, пожалуйста, меры!» — написал очевидец.

На улице Орозбекова также авто оставили на тротуаре, закрыв проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А так паркуются на остановке возле рынка «Мадина».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машины на велодорожке на улице Токтогула никого уже не удивляют. Здесь это обычное дело.

Так паркуются на перекрестке улицы Куренкеева и бульвара Эркиндик.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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