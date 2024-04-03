Чудаки парковки. Водители не видят разметку велодорожки на улице Токтогула

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На улице Лермонтова, 2а, на тротуаре и на газоне, хотя висят таблички, запрещающие парковку, стоят машины. Соответствующие органы, примите, пожалуйста, меры!» — написал очевидец.
На улице Орозбекова также авто оставили на тротуаре, закрыв проход.
А так паркуются на остановке возле рынка «Мадина».
Машины на велодорожке на улице Токтогула никого уже не удивляют. Здесь это обычное дело.
Так паркуются на перекрестке улицы Куренкеева и бульвара Эркиндик.
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