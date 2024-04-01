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Школьники отказываются делать прививки во время поста. Комментарий специалиста

Школьники отказываются делать прививки во время мусульманского поста. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в школе оповестили, что с 1 апреля ученикам, которым исполнилось 16 лет, начнут делать ревакцинацию против дифтерии и столбняка (АДСМ), а 11-летним — АДСМ и прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ).

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«Мальчики получат только АДСМ, девочки — обе вакцины. Однако многие отказываются по различным причинам, в том числе из-за поста», — отметила одна из родительниц.

В Республиканском центре иммунопрофилактики подчеркнули, что получать вакцину во время поста не запрещено. «Однако мы не имеем права заставлять граждан, они могут подождать завершения поста и затем получить прививку», — сообщили 24.kg в РЦИ.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/290424/
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