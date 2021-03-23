В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку

В Бишкеке произошло очередное ДТП с участием такси. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.
По их словам, авария произошла ночью на пересечении улиц Гагарина и Садырбаева. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что передняя часть Honda Fit, машины одной из служб такси, практически расплющена.
В ДТП пострадали несколько человек.
В управлении Патрульной службы милиции столицы сказали 24.kg, что выясняют детали происшествия.
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