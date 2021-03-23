Продал школу за 27 тысяч сомов. Сельчане возмущены действиями главы айыл окмоту

Жители Кара-Суйского района заявляют, что глава айыл окмоту Озгур продал школу за 27 тысяч сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Даткабек Шабданбеков.

По словам жителей, чиновник решил продать заброшенное здание школы на аукционе, несмотря на то что граждане хотели оборудовать здесь спортивный зал для местной молодежи. О том, что здание продано, местные узнали недавно. Они возмущены действиями главы айыл окмоту.