Жители Бишкека устали от ям на дорогах. Просят сделать ремонт улиц

Жители Бишкека продолжают присылать фотографии разбитых дорог.
Так, в районе пересечения улицы Манаса и Ташкентской уже около 10 лет вообще не делали никакого ремонта дороги.
А это заезд к двум четырехэтажным многоквартирным домам (№ 38 и 40) на улице Кольбаева.
«Никто не чинит, делать не хочет. Аким не может решить проблему», — написал житель.
Отметим, по информации мэрии столицы, на некоторых улицах Бишкека идет ямочный ремонт. Списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.