Жители Бишкека устали от ям на дорогах. Просят сделать ремонт улиц

Жители Бишкека продолжают присылать фотографии разбитых дорог.

Так, в районе пересечения улицы Манаса и Ташкентской уже около 10 лет вообще не делали никакого ремонта дороги.

А это заезд к двум четырехэтажным многоквартирным домам (№ 38 и 40) на улице Кольбаева.

«Никто не чинит, делать не хочет. Аким не может решить проблему», — написал житель.

Отметим, по информации мэрии столицы, на некоторых улицах Бишкека идет ямочный ремонт. Списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.