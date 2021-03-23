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Агент 024

Дорогу не чинят уже второй год. Бишкекчанин обратился к городским властям

Бишкекчанин пожаловался на городские власти, которые, по его словам, уже два года не могут починить участок дороги в районе улиц Ахунбаева и Малдыбаева. Об этом он сообщил в Facebook.

«В декабре прошлого года установили бордюры и ушли. Когда идет дождь или снег, то образуются лужи, люди ходят там с детьми, возят в колясках, проходят с трудом. Участок составляет всего лишь 30-40 метров. Надеюсь на понимание со стороны мэрии и компетентных органов», — написал житель столицы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187290/
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