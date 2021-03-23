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Агент 024

Нет сигнала. Жители Каинды снова жалуются на проблемы с вещанием телеканалов

Жители Каинды в очередной раз жалуются на отсутствие ТВ-сигнала. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, телевизоры у многих жителей перестали показывать 19 марта в 00.00.

«По сей день не ловит ни один местный канал, такая же проблема и с российскими каналами. Черный экран, и все. Люди возмущены и просят обратить на это внимание. Это происходит регулярно. Когда к нам 2 марта приезжали специалисты, сказали, что проблема в неправильно установленных антеннах. Но не может быть такого, что почти у всех жителей проблема с направлением антенн. Сейчас соответствующие органы просто-напросто не отвечают на наши звонки», — рассказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187220/
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