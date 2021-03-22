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Агент 024

Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову

Мигранты в Камчатском крае обратились к президенту Садыру Жапарову по поводу своих проблем, на которые никто не обращает внимания почти год. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в регионе нет кыргызского консульства, поэтому мигрантам приходится ездить в другие города на приемы.

«Это большие затраты на дорогу, питание, ночевку. Дело в том, что большинство кыргызстанцев устраиваются в сомнительные фирмы, где у них отбирают паспорта. Затем соответствующие органы заводят на мигрантов уголовные дела из-за того, что на руках нет никаких документов. Многим не платят зарплату», — рассказал мужчина.

Отмечается, что в данном регионе живут и трудятся до 4 тысяч мигрантов из Кыргызстана.

«Мы официально адресовали эти проблемы дипломатам, но ответа не получили. Боремся около года, но жизнь мигрантов никому неинтересна. Мы искренне надеемся, что Садыр Жапаров обратит на нас внимание», — заключил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187219/
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