Дети ломают ноги, антисанитария. Горожанка жалуется на состояние моста через МЧК

Бишкекчанка просит власти города обратить внимание на мост на пересечении улиц Белорусской и Скрябина. Фотографии она прислала в редакцию 24.kg.

По ее словам, зимой несколько детей на этом мосту через Малый Чуйский канал сломали себе руки и ноги.

«Из года в год эта ситуация не решается. Возможно, в связи с выборами в БГК кандидаты в депутаты, «Тазалык» и мэрия обратят внимание на МЧК. Здесь постоянно много людей без определенного места жительства — живут под мостом, антисанитария вокруг», — написала читательница.

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