11:27
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Агент 024

Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены

В Бишкеке агитационный баннер политической партии вывесили прямо на граффити символа борьбы с семейным насилием. Об этом сообщают пользователи социальных сетях.

«С заботой о городе и горожанах закрыли своими лицами, предвыборными, граффити, которое хоть как-то украшает Бишкек. Художники месяц в жару рисовали, а вы просто так взяли и повесили на нее свой плакат?» — возмутились жители столицы.

От редакции: Когда материал был готов к публикации, стало известно, что штаб партии поспешно снял баннер. Однако извинений не последовало.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187203/
просмотров: 4993
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум. Ректор вуза создал группу агитации, в ЦИК спорят, законно ли это
Референдум. ЦИК зарегистрировала агитационные группы
Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии
Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации
Местные выборы. Какие партии нарушают правила агитации, рассказали в ТИК
Референдум по новой Конституции: нереально за три недели растолковать документ
Политическое граффити. Жители Бишкека жалуются на агитацию
Облик Бишкека портят не кинотеатры. Как столица превратилась в сплошную рекламу
Граффити, посвященное утилизации отходов, появилось в Нарыне
В АзМИ агитировали за кандидата. ЦИК рассмотрел ответственность руководства вуза
Популярные новости
На&nbsp;месторождении Джеруй отравились 15&nbsp;человек. Начата проверка На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Может, нам жить в&nbsp;автопарке? Водитель троллейбуса обратился к&nbsp;руководству Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству
Кошмарят и&nbsp;не&nbsp;платят зарплату. Мигранты в&nbsp;России обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову
В&nbsp;Бишкеке троллейбус перелетел разделительную полосу и&nbsp;врезался в&nbsp;трансформатор В Бишкеке троллейбус перелетел разделительную полосу и врезался в трансформатор
Бизнес
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
24 марта, среда
11:24
На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 че...
11:06
ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении Омурбека Бабанова
11:04
Погасившим задолженность гражданам списаны 150 миллионов сомов пени и санкций
10:55
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
10:50
Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев