Пенсионерку отказались принимать в поликлинике жилмассива «Бакай-Ата»

Жительницу Бишкека отказались принимать в поликлинике. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, к нему обратилась А. Абдылдаева и рассказала, что ее пожилую мать с высоким давлением не принимали в поликлинике жилмассива «Бакай-Ата».

«На приеме врач около 15 минут разговаривала по телефону, не обращая на них внимания. Потом она сказала, что принимает только по записи и не нужно отнимать ее время. Пациенты хотели хотя бы померить давление и получить первую медпомощь. Разозлившись, врач вытолкнула их из кабинета. После этого пожилая женщина потеряла сознание и ее пришлось везти в Городскую клиническую больницу № 1», — рассказал юрист.