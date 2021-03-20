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По колено в грязи. К остановке на проспекте Дэн Сяопина нет прохода

К остановке общественного транспорта на пересечении улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина нет прохода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Вот этот кошмар уже сколько лет творится на въезде в город. Скоро дожди, и вы не представляете, что здесь будет!» — написал он.

Тротуара нет ни со стороны школы, ни со стороны улицы Алыкулова.



По данным читателя, по этой грязи, разнося ее по всему району, заезжают за мусорными баками машины МП «Тазалык». В сухое время года на остановке всегда пыльно.

Житель Бишкека просит сделать тротуар к остановочному пункту.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187141/
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