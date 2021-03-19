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Агент 024

Ограждения возле незаконно закрытой парковки в Бишкеке до сих пор не убрали

Ограждения возле незаконно закрытых парковочных мест на улице Тыналиева, 2/22 до сих пор не демонтировали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, после публикации несколько дней цепи не было, затем проезд опять закрыли.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Парковка

«Пока не демонтируют трубы, так и продолжит стоматология незаконно перекрывать наши придомовые парковочные места», — написал читатель.

По информации мэрии Бишкека, в управлении землепользования и строительства муниципалитета установили, что владелец стоматологической клиники самовольно установил ограждения. Они должны быть демонтированы, однако до сих пор преграду не убрали.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187014/
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