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Агент 024

В центре Бишкека жители вновь обнаружили рекламу наркотиков

В Бишкеке размещают объявления о продаже наркотиков прямо на стенах. Очередные фотографии с рекламой, нарушающей уголовное законодательство, прислал 24.kg читатель.

Объявление написали на стене в районе пересечения проспекта Айтматова и улицы Боконбаева. «Рядом находится школа, очень проходное место», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

В подземном переходе на пересечении проспекта с улицей Толстого также надписи. «Неужели нельзя выйти на этого «распространителя» и прикрыть его?» — спрашивает читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

«Неужели никто не следит за тем, что пишут на стенах города? Мэрия не должна удалять такие надписи?» — спрашивает другой читатель.

Ранее бишкекчанин сообщил, что на аллее Молодежи на здании рекламируют наркотики.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/186988/
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