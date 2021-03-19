В центре Бишкека жители вновь обнаружили рекламу наркотиков

В Бишкеке размещают объявления о продаже наркотиков прямо на стенах. Очередные фотографии с рекламой, нарушающей уголовное законодательство, прислал 24.kg читатель.

Объявление написали на стене в районе пересечения проспекта Айтматова и улицы Боконбаева. «Рядом находится школа, очень проходное место», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

В подземном переходе на пересечении проспекта с улицей Толстого также надписи. «Неужели нельзя выйти на этого «распространителя» и прикрыть его?» — спрашивает читатель.

Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

«Неужели никто не следит за тем, что пишут на стенах города? Мэрия не должна удалять такие надписи?» — спрашивает другой читатель.

Ранее бишкекчанин сообщил, что на аллее Молодежи на здании рекламируют наркотики.

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