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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ямы на Южной магистрали просит заасфальтировать автовладелец

Ямы на Южной магистрали просит заасфальтировать автовладелец. Он прислал фотографии на редакционный номер WhatsApp.

«Уже какой год не заделывают ямы на развороте по Южной магистрали западнее пересечения с проспектом Чингиза Айтматова. А ведь практически рядом правительственная трасса. Но даже дело не в этом, а в том, что отношение к водителям и населению просто наплевательское», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186821/
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