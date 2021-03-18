Ямы на Южной магистрали просит заасфальтировать автовладелец. Он прислал фотографии на редакционный номер WhatsApp.

«Уже какой год не заделывают ямы на развороте по Южной магистрали западнее пересечения с проспектом Чингиза Айтматова. А ведь практически рядом правительственная трасса. Но даже дело не в этом, а в том, что отношение к водителям и населению просто наплевательское», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.