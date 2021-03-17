Чудаки парковки. Бишкекчанин назвал одну из причин нарушений ПДД

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Сколько ни жалуйся на «чудаков», их меньше не становится. Днем по улице Лумумбы по-прежнему не пройти спокойно», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар на улице Суюмбаева заехал и владелец этого автомобиля. «Пока не появится в Бишкеке больше стоянок, машины так и будут оставлять где попало», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Боконбаева «Лексус» и «Хонду» припарковали вторым рядом, осложнив дорожную ситуацию.

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