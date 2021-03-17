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Агент 024

Предвзятый конкурс. Абитуриенты жалуются на отбор на обучение в вузы Венгрии

Абитуриенты, участвовавшие в отборе на обучение в вузах Венгрии, пожаловались на Министерство образования Кыргызстана. Свое обращение они прислали 24.kg.

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Они считают, что отбор проводили несправедливо и незаконно.

«По соглашению с правительством Венгрии Кыргызстану предоставили бесплатные места на обучение в венгерских вузах. На 2021-2022 учебный год на бакалавриат, магистратуру и докторантуру выделили 150 мест. С кыргызской стороны отбором кандидатов и проведением конкурса занималось Министерство образования. Однако академическая успеваемость кандидатов, знание ими английского языка (оценки по тестам TOEFFL или IELTS), баллы, полученные по предметным тестам, и планы исследований — все это аннулировала организационная комиссия», — говорится в обращении.

Определяющими для рекомендаций кандидатов на учебу в вузы Венгрии стали баллы, выставленные за собеседование, то есть субъективное мнение пяти человек.

«В результате действий со стороны организационной комиссии кандидаты, показавшие лучшие знания по итогам собеседования, уступили тем, кто набрал наименьшие баллы, хуже знал язык и предметы, но своими ответами больше соответствовал личным требованиям членов комиссии на собеседовании. Фактически члены комиссии многократно превысили полномочия, нарушили нормативные документы, показали себя некомпетентными, непрофессиональными, предвзятыми, что легко можно проверить с помощью видеозаписи собеседования», — отметили абитуриенты и их родители.

Они также заявили, что подобная ситуация продолжается несколько лет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/186683/
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