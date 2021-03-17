11:24
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Агент 024

Тротуар, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Мэрия обещает

В Бишкеке тротуар в 5-м микрорайоне, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации муниципальной администрации Октябрьского района до 1 апреля павильоны будут передвинуты и тротуар освободят, как только позволят погодные условия. Проведена работа со стороны МТУ, павильоны перенесут на территорию ТСЖ. Проведена разъяснительная работа с хозсубъектами», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель пожаловался, что торговые павильоны в 5-м микрорайоне заняли открытыми прилавками половину тротуара.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186681/
просмотров: 2548
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева
По колено в грязи. К остановке на проспекте Дэн Сяопина нет прохода
Бишкекчане просят освободить перекрытый забором тротуар на улице Жумабека
Стихийная торговля. По тротуару на проспекте Чуй сложно пройти
Власти Бишкека ремонтируют больше дорог, чем тротуаров. Почему это плохо
Обращайтесь в акимиат. В мэрии прокомментировали плохой тротуар на Дэн Сяопина
Огромные лужи, грязная обувь. Горожанин жалуется на тротуар на Дэн Сяопина
На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке просят отремонтировать тротуары
Негде идти. Бишкекчане просят сделать тротуар на улице Айтиева
На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
Популярные новости
На&nbsp;месторождении Джеруй отравились 15&nbsp;человек. Начата проверка На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Может, нам жить в&nbsp;автопарке? Водитель троллейбуса обратился к&nbsp;руководству Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству
Кошмарят и&nbsp;не&nbsp;платят зарплату. Мигранты в&nbsp;России обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову
Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены
Бизнес
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
24 марта, среда
11:24
На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 че...
11:06
ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении Омурбека Бабанова
11:04
Погасившим задолженность гражданам списаны 150 миллионов сомов пени и санкций
10:55
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
10:50
Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев