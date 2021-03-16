Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На нее заявили

Пенсионерка Бишкека заявила о том, что ее обманули на почте. Об этом 24.kg сообщила она сама.

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Женщина рассказала, что на днях получила пенсию и отправилась оплачивать коммунальные услуги в центральный почтамт.

«В общем у меня вышло 2 тысячи 900 сомов. Заплатила и вышла. Через несколько минут за мной выбежала женщина и сказала, что я расплатилась фальшивой двухтысячной купюрой. Я до сих пор в шоке. Почему она сразу не проверила подлинность денег? У них же есть специальный аппарат. Из меня сделали преступницу, вызвали милицию и аннулировали мои платежи. Сейчас приходится заново платить, денег и так мало, еще и такое произошло. Я поехала в УВД Свердловского района. Там на меня написали заявление, следователь предложил сразу сознаться. Но в чем сознаваться? Я рыдаю уже второй день подряд», — сказала она.

В пресс-службе «Кыргыз почтасы» сказали 24.kg, что услышали об инциденте от журналистов и немедленно решили провести внутреннюю проверку по данному факту. Результаты сообщат по итогам.

В пресс-службе УВД Свердловского района пообещали прокомментировать инцидент позже.

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