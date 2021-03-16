11:24
USD 84.80
EUR 100.90
RUB 1.13
Агент 024

Бесконечные очереди. Бишкекчане снова жалуются на работу ЦОН

Жительница Бишкека пожаловалась на то, что в ЦОН № 3 трудно получить паспорт. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«В 10.00 уже нет талонов, а так их раздают только до 12.00. Если вдруг вы пришли после этого времени, то нужно воспользоваться VIP-услугами. Это стоит 670 сомов. У кого таких денег нет, каждый день приходят в ЦОН и ждут. У кого есть деньги, обслуживают нормально, без очередей. Я уже с 15 февраля хожу и не могу сделать ничего», — написала она.

В пресс-службе ГРС 24.kg рассказали, что за один день ЦОН № 3 принимает от 1 тысячи 200 до 1 тысячи 500 граждан.

«По линии ЗАГС сотрудников там мало, двое откомандированы. VIP-услуги по линии ЗАГС недоступны, только по паспортам можно воспользоваться этой опцией. Талоны выдавать перестали в 10.00, потому что к этому времени выдали больше 100 талонов. Руководитель ЦОН в коридоре встретил женщину, которая выразила недовольство, и объяснил ей все», — отметили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186629/
просмотров: 2977
Версия для печати
Материалы по теме
Работа ЦОНов может быть продлена. ГРС прорабатывает вопрос
ГРС проведет аукцион по продаже использованных госномеров на авто
В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в формате open space
Полпред в Баткене Омурбек Суваналиев назначил замом своего окул бала
ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
В ГРС ответили на жалобу горожанки об очередях и антисанитарии в ЦОН
Скандал с матчеством. В ГРС объяснили, почему обратились в суд
Толкотня и антисанитария. Бишкекчанка пожаловалась на работу ЦОН
О цифровизации нет и речи. В Джалал-Абаде жалуются на работу ГУ «Унаа»
Популярные новости
На&nbsp;месторождении Джеруй отравились 15&nbsp;человек. Начата проверка На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Может, нам жить в&nbsp;автопарке? Водитель троллейбуса обратился к&nbsp;руководству Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству
Кошмарят и&nbsp;не&nbsp;платят зарплату. Мигранты в&nbsp;России обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову
Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены
Бизнес
Улучшения 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев
В&nbsp;АПЗИ подписано соглашение о&nbsp;партнерстве с&nbsp;компаниями группы &laquo;Чаарат&raquo; В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
24 марта, среда
11:24
На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 человека На вакансию акима Кара-Суйского района претендуют 74 че...
11:06
ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении Омурбека Бабанова
11:04
Погасившим задолженность гражданам списаны 150 миллионов сомов пени и санкций
10:55
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
10:50
Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев