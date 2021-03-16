Бесконечные очереди. Бишкекчане снова жалуются на работу ЦОН

Жительница Бишкека пожаловалась на то, что в ЦОН № 3 трудно получить паспорт. Об этом 24.kg сообщила читательница.
В пресс-службе ГРС 24.kg рассказали, что за один день ЦОН № 3 принимает от 1 тысячи 200 до 1 тысячи 500 граждан.
«По линии ЗАГС сотрудников там мало, двое откомандированы. VIP-услуги по линии ЗАГС недоступны, только по паспортам можно воспользоваться этой опцией. Талоны выдавать перестали в 10.00, потому что к этому времени выдали больше 100 талонов. Руководитель ЦОН в коридоре встретил женщину, которая выразила недовольство, и объяснил ей все», — отметили в ведомстве.
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