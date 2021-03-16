Поручения президента не доходят. В Кара-Суйском районе жалуются на плохие дороги

По его словам, глава Кызыл-Кыштакского айыл окмоту не ремонтирует проезжую часть, которая вся в ямах и ухабах.

Дорога Беш-Капа — Жаны-Турмуш Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области разбита, по ней невозможно ездить. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Водители маршрутного автобуса № 136 и автомобилей жалуются, что ходовые части их автомашин приходится часто ремонтировать из-за дороги, которая не отвечает техническим требованиям. А ведь дорога связывает густонаселенные села Кызыл-Кыштак, Беш-Капа, Жаны-Турмуш, Сураташ, где проживают 22 тысячи человек. Президент Садыр Жапаров поручил главам органов местного самоуправления работать над решением проблемных вопросов, поднимаемых сельскими жителями, и улучшать сельскую инфраструктуру. Но, видимо, до главы Кызыл-Кыштакского айыл окмоту не доходят поручения главы государства», — пишет местный житель.

Он надеется, что прокурор района и руководитель Госэкотехинспекции дадут соответствующие предписания главе айыл окмоту, чтобы тот занимался своими прямыми функциональными обязанностями и асфальтировал дорогу.

«Иначе жители вынуждены будут коллективно обратиться к президенту страны с просьбой принять меры для асфальтирования дороги», — заключил читатель.

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