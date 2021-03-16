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Агент 024

«Припарковать» легковушку на крыше школы умудрился чилийский автомобилист

Фото чилийских СМИ. «Припаркованное» на крыше авто

Необычный инцидент произошел на улице Лос-Аромос в небольшом поселении Сан-Рафаэль (провинция Вальпараисо, Чили). Об этом сообщил портал rai77.

Местный любитель острых ощущений, не справившись с управлением, совершил незапланированный полет на 38 метров и приземлился на крыше школьного спортзала.

Николас Лейтон, проживающий недалеко от места происшествия, используя дрон, воспроизвел маршрут легковушки.

Водителю повезло: он не получил серьезных травм. Согласно официальной информации, автомобиль должен был спуститься по очень крутому спуску и по невыясненным причинам вылетел с дороги, а затем оказался на крыше здания.

чилийских СМИ
Фото чилийских СМИ. Схема чудо-парковки на крыше школы

Ссылка: https://24.kg/agent_024/186582/
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