«Припарковать» легковушку на крыше школы умудрился чилийский автомобилист

Необычный инцидент произошел на улице Лос-Аромос в небольшом поселении Сан-Рафаэль (провинция Вальпараисо, Чили). Об этом сообщил портал rai77.

Местный любитель острых ощущений, не справившись с управлением, совершил незапланированный полет на 38 метров и приземлился на крыше школьного спортзала.

Николас Лейтон, проживающий недалеко от места происшествия, используя дрон, воспроизвел маршрут легковушки.

Водителю повезло: он не получил серьезных травм. Согласно официальной информации, автомобиль должен был спуститься по очень крутому спуску и по невыясненным причинам вылетел с дороги, а затем оказался на крыше здания.