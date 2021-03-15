Езда по встречке. Нарушители подвергают опасности себя и других

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«Мерседес» (I2354AB) ехал навстречу движению по односторонней улице Жукеева-Пудовкина.

На пересечении улиц Джантошева и Юнусалиева водитель грубо нарушил ПДД, выехав на встречку на красный сигнал светофора, и создал аварийную ситуацию.

На улице Московской машины, в том числе и маршрутки, выезжают на полосу для общественного транспорта.

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