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Агент 024

Оставил мерзнуть на улице. Троллейбус № 5 в Бишкеке проехал мимо остановки

Водитель троллейбуса маршрута № 5 (1876) в Бишкеке сегодня утром проехал мимо остановки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня в 8.10 к остановке на Ахунбаева/Руставели подъехал троллейбус, но не остановился, несмотря на просьбы стоящих на морозе людей. Мало того что он проигнорировал пассажиров, так его система «Тулпар» не показывала. Почему он проехал мимо, непонятно: народу в салоне было немного», — написал он.

«Фото сделать не успел, был возмущен таким отношением к гражданам», — сообщил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/186419/
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