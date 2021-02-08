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Агент 024

В 6-м микрорайоне Бишкека течет грязная вода, а в селе Кок-Жар ее вообще нет

Жители Бишкека жалуются на качество воды, а жители села Кок-Жар — на ее отсутствие.

«В селе Кок-Жар который день нет воды. Водопроводчик сказал, что писать куда-то бесполезно. Я просила его давать воду хотя бы через день или два, чтобы набрать в накопитель и оттуда пользоваться. Он просто перестал отвечать на звонки», — написала жительница села.

Бишкекчанин написал, что в доме № 10 в 6-м микрорайоне из крана течет вода с песком.

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